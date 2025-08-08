DAX24.069 -0,4%ESt505.337 -0,2%Top 10 Crypto16,71 +2,8%Dow44.176 +0,5%Nas21.450 +1,0%Bitcoin104.371 +1,9%Euro1,1652 ±0,0%Öl65,97 -0,5%Gold3.361 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 RENK RENK73 Palantir A2QA4J Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 HENSOLDT HAG000 BASF BASF11 Apple 865985 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Trump-Putin-Gipfel: DAX fester -- Chinas Börsen in Grün -- Glencore übernimmt Li-Cycle -- Palantir weist Datenschutz-Vorwürfe zurück -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, NVIDIA, AMD, Bitcoin im Fokus
Top News
SPI-Titel EMS-CHEMIE-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet EMS-CHEMIE Aktionären eine Freude SPI-Titel EMS-CHEMIE-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet EMS-CHEMIE Aktionären eine Freude
DAX 40-Titel MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in MTU Aero Engines von vor 3 Jahren abgeworfen DAX 40-Titel MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in MTU Aero Engines von vor 3 Jahren abgeworfen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Airbus SE im Fokus

Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE verbilligt sich am Montagvormittag

11.08.25 09:24 Uhr
Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE verbilligt sich am Montagvormittag

Die Aktie von Airbus SE gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Airbus SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 174,80 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
175,28 EUR -1,52 EUR -0,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr ging es für die Airbus SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 174,80 EUR. Das Tagestief markierte die Airbus SE-Aktie bei 174,78 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 176,54 EUR. Von der Airbus SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 14.727 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.07.2025 bei 186,94 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Airbus SE-Aktie 6,95 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 09.10.2024 auf bis zu 124,74 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbus SE-Aktie 40,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 2,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,77 EUR je Airbus SE-Aktie. Analysten bewerten die Airbus SE-Aktie im Durchschnitt mit 197,56 EUR.

Am 30.07.2025 lud Airbus SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es stand ein EPS von 0,93 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Airbus SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,29 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,46 Prozent auf 16,07 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 29.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Airbus SE veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

In der Airbus SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,47 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE-Aktie

Airbus-Aktie nach Auslieferungszahlen tiefer

Airbus SE-Analyse: Airbus SE-Aktie von Deutsche Bank AG mit Buy bewertet

Boeing-Aktie im Plus: Cathay Pacific ordert weitere Boeing 777X

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Airbus

Nachrichten zu Airbus SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Airbus SE

DatumRatingAnalyst
08.08.2025Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
08.08.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
08.08.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
04.08.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
31.07.2025Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08.08.2025Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
08.08.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
08.08.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
04.08.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
31.07.2025Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
31.07.2025Airbus SE NeutralUBS AG
03.07.2025Airbus SE NeutralUBS AG
19.06.2025Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.05.2025Airbus SE NeutralUBS AG
01.05.2025Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
31.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Airbus SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen