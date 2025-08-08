Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE verbilligt sich am Montagvormittag

Airbus SE im Fokus

Die Aktie von Airbus SE gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Airbus SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 174,80 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für die Airbus SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 174,80 EUR. Das Tagestief markierte die Airbus SE-Aktie bei 174,78 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 176,54 EUR. Von der Airbus SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 14.727 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.07.2025 bei 186,94 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Airbus SE-Aktie 6,95 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 09.10.2024 auf bis zu 124,74 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbus SE-Aktie 40,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 2,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,77 EUR je Airbus SE-Aktie. Analysten bewerten die Airbus SE-Aktie im Durchschnitt mit 197,56 EUR.

Am 30.07.2025 lud Airbus SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es stand ein EPS von 0,93 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Airbus SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,29 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,46 Prozent auf 16,07 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 29.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Airbus SE veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

In der Airbus SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,47 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

