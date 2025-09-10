Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Mittag gefragt

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Airbus SE. Zuletzt stieg die Airbus SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,2 Prozent auf 192,68 EUR.

Die Airbus SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,2 Prozent auf 192,68 EUR. Der Kurs der Airbus SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 193,06 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 189,26 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 75.717 Airbus SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.09.2025 bei 193,06 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,20 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.10.2024 bei 124,74 EUR. Abschläge von 35,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,77 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Airbus SE 2,00 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 202,56 EUR je Airbus SE-Aktie aus.

Airbus SE veröffentlichte am 30.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,93 EUR gegenüber 0,29 EUR im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 16,07 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 16,00 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Airbus SE wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 vorlegen. Am 29.10.2026 wird Airbus SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Airbus SE im Jahr 2025 6,47 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

