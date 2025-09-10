Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE legt am Donnerstagvormittag zu
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Airbus SE. Die Airbus SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 189,36 EUR.
Das Papier von Airbus SE legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 189,36 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Airbus SE-Aktie bei 189,68 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 189,26 EUR. Von der Airbus SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.032 Stück gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 10.09.2025 auf bis zu 190,66 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbus SE-Aktie derzeit noch 0,69 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 124,74 EUR ab. Mit Abgaben von 34,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten gehen davon aus, dass Airbus SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,77 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Airbus SE 2,00 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 202,56 EUR aus.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbus SE am 30.07.2025. Airbus SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,93 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,29 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16,07 Mrd. EUR – ein Plus von 0,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Airbus SE 16,00 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.
Die Airbus SE-Bilanz für Q3 2025 wird am 29.10.2025 erwartet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2026 erwartet.
In der Airbus SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,47 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Analysen zu Airbus SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.09.2025
|Airbus SE Outperform
|RBC Capital Markets
|05.09.2025
|Airbus SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.2025
|Airbus SE Buy
|UBS AG
|01.09.2025
|Airbus SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.2025
|Airbus SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
