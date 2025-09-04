Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE tendiert am Freitagmittag auf rotem Terrain
Die Aktie von Airbus SE gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Airbus SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 193,36 EUR.
Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 193,36 EUR. Die Airbus SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 192,92 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 193,74 EUR. Bisher wurden heute 46.064 Airbus SE-Aktien gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (195,26 EUR) erklomm das Papier am 11.09.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,98 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.10.2024 bei 124,74 EUR. Der aktuelle Kurs der Airbus SE-Aktie ist somit 35,49 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem im Jahr 2024 2,00 EUR an Airbus SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,77 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 202,56 EUR an.
Airbus SE ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,93 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,46 Prozent auf 16,07 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Airbus SE rechnen Experten am 29.10.2026.
Experten taxieren den Airbus SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 6,47 EUR je Aktie.
Analysen zu Airbus SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.09.2025
|Airbus SE Outperform
|RBC Capital Markets
|05.09.2025
|Airbus SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.2025
|Airbus SE Buy
|UBS AG
|01.09.2025
|Airbus SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.2025
|Airbus SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
