Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE reagiert am Vormittag positiv
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Airbus SE. Die Airbus SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 181,60 EUR.
Die Airbus SE-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 181,60 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Airbus SE-Aktie bei 182,18 EUR. Bei 181,88 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 6.636 Airbus SE-Aktien den Besitzer.
Bei 186,94 EUR markierte der Titel am 18.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,94 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 09.10.2024 Kursverluste bis auf 124,74 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 31,31 Prozent würde die Airbus SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Airbus SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,77 EUR belaufen. Analysten bewerten die Airbus SE-Aktie im Durchschnitt mit 197,56 EUR.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbus SE am 30.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,93 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE 0,29 EUR je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 16,07 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 16,00 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.
Am 29.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Airbus SE-Gewinn in Höhe von 6,47 EUR je Aktie aus.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2025
|Airbus SE Buy
|Deutsche Bank AG
|08.08.2025
|Airbus SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.2025
|Airbus SE Outperform
|RBC Capital Markets
|04.08.2025
|Airbus SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.2025
|Airbus SE Buy
|Deutsche Bank AG
