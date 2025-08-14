Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Freitagmittag in Grün

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Airbus SE. Zuletzt ging es für das Airbus SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 184,30 EUR.

Die Airbus SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 184,30 EUR. Die Airbus SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 184,82 EUR. Mit einem Wert von 184,78 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 39.228 Airbus SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 18.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 186,94 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,43 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 124,74 EUR am 09.10.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbus SE-Aktie derzeit noch 32,32 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR an Airbus SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,77 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 197,56 EUR an.

Airbus SE veröffentlichte am 30.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,93 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 16,07 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 16,00 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Airbus SE am 29.10.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,47 EUR je Airbus SE-Aktie belaufen.

