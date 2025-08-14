Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Freitagvormittag kaum bewegt

Airbus SE im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Airbus SE. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Airbus SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 183,82 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:06 Uhr bei der Airbus SE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 183,82 EUR. Der Kurs der Airbus SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 184,82 EUR zu. Die Airbus SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 183,72 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 184,78 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 9.009 Airbus SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 18.07.2025 auf bis zu 186,94 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,70 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.10.2024 bei 124,74 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,14 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbus SE-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,77 EUR. Analysten bewerten die Airbus SE-Aktie im Durchschnitt mit 197,56 EUR.

Airbus SE veröffentlichte am 30.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,93 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,46 Prozent auf 16,07 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16,00 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 29.10.2025 dürfte Airbus SE Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Airbus SE möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,47 EUR je Aktie in den Airbus SE-Büchern.

