DAX leichter -- Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu - Apple-Aktien verkauft -- Rüstungsaktien, SAP, Netflix, Amazon, Geely, SUSS MicroTec, Formycon, Siemens, Samsung und SK hynix im Fokus
Analysten optimistisch: Nagarro-Aktie +15 % Analysten optimistisch: Nagarro-Aktie +15 %
Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Anleger schicken Airbus SE am Mittag ins Plus

17.11.25 12:04 Uhr
Die Aktie von Airbus SE zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Airbus SE-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
209,50 EUR 3,80 EUR 1,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:48 Uhr stieg die Airbus SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 209,05 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Airbus SE-Aktie bei 210,25 EUR. Mit einem Wert von 207,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 31.006 Airbus SE-Aktien umgesetzt.

Am 30.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 216,85 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 3,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 129,82 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbus SE-Aktie mit einem Verlust von 37,90 Prozent wieder erreichen.

Airbus SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,79 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 232,60 EUR.

Airbus SE gewährte am 29.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,41 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,24 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 17,83 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,69 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Airbus SE wird am 19.02.2026 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 18.02.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,56 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Airbus

Analysen zu Airbus SE

DatumRatingAnalyst
07.11.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
07.11.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
05.11.2025Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
03.11.2025Airbus SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
30.10.2025Airbus SE KaufenDZ BANK
