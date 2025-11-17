Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Montagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Airbus SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 208,70 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Airbus SE-Papiere um 15:52 Uhr 1,0 Prozent. In der Spitze gewann die Airbus SE-Aktie bis auf 210,35 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 207,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 96.888 Airbus SE-Aktien.

Bei 216,85 EUR markierte der Titel am 30.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Airbus SE-Aktie ist somit 3,91 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 129,82 EUR am 07.04.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,80 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten Airbus SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,79 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 232,60 EUR.

Am 29.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,41 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE 1,24 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,62 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 17,83 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15,69 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 19.02.2026 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 18.02.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Airbus SE im Jahr 2025 6,56 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

