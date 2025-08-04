Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Nachmittag mit Einbußen

Airbus SE im Fokus

Die Aktie von Airbus SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Airbus SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,9 Prozent auf 180,28 EUR.

Die Airbus SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:53 Uhr um 1,9 Prozent auf 180,28 EUR nach. Bei 180,28 EUR markierte die Airbus SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 183,18 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 80.772 Airbus SE-Aktien umgesetzt.

Am 18.07.2025 markierte das Papier bei 186,94 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 3,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 124,74 EUR fiel das Papier am 09.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 30,81 Prozent könnte die Airbus SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Airbus SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,77 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 197,56 EUR.

Am 30.07.2025 legte Airbus SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,93 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,29 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 16,07 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16,00 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Airbus SE-Bilanz für Q3 2025 wird am 29.10.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Airbus SE rechnen Experten am 29.10.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Airbus SE im Jahr 2025 6,47 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

