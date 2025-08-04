Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Montagmittag stabil

Aktienkurs im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Airbus SE. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Airbus SE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 180,58 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Airbus SE-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:46 Uhr bei 180,58 EUR. In der Spitze gewann die Airbus SE-Aktie bis auf 180,74 EUR. Die Airbus SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 179,46 EUR nach. Mit einem Wert von 179,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 23.370 Airbus SE-Aktien gehandelt.

Am 18.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 186,94 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Airbus SE-Aktie ist somit 3,52 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.10.2024 (124,74 EUR). Mit einem Kursverlust von 30,92 Prozent würde die Airbus SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 2,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,77 EUR je Airbus SE-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 197,56 EUR.

Am 30.07.2025 hat Airbus SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,93 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,29 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 16,07 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16,00 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 29.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Airbus SE veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Airbus SE-Gewinn in Höhe von 6,47 EUR je Aktie aus.

