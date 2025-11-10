AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE präsentiert sich am Mittag stärker

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von AIXTRON SE. Das Papier von AIXTRON SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 3,6 Prozent auf 17,09 EUR.

Das Papier von AIXTRON SE legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,6 Prozent auf 17,09 EUR. Den Tageshöchststand markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 17,14 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 16,99 EUR. Bisher wurden via XETRA 257.441 AIXTRON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 18,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die AIXTRON SE-Aktie damit 9,10 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,45 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Mit Abgaben von 50,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,168 EUR. Im Vorjahr hatte AIXTRON SE 0,150 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 15,83 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AIXTRON SE am 30.10.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,11 EUR, nach 0,27 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 23,52 Prozent auf 119,56 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 156,33 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.02.2026 veröffentlicht. AIXTRON SE dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 04.03.2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AIXTRON SE-Aktie in Höhe von 0,668 EUR im Jahr 2025 aus.

