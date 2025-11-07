AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE tendiert am Freitagmittag schwächer

Kurs der AIXTRON SE

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,2 Prozent bei 16,99 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,2 Prozent auf 16,99 EUR. In der Spitze büßte die AIXTRON SE-Aktie bis auf 16,72 EUR ein. Mit einem Wert von 16,83 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 480.291 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 18,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.11.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AIXTRON SE-Aktie somit 9,65 Prozent niedriger. Bei 8,45 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 50,25 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,169 EUR, nach 0,150 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 15,83 EUR.

Am 30.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,11 EUR, nach 0,27 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat AIXTRON SE im vergangenen Quartal 119,56 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 23,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AIXTRON SE 156,33 Mio. EUR umsetzen können.

Am 26.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 04.03.2027 wird AIXTRON SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem AIXTRON SE-Gewinn in Höhe von 0,672 EUR je Aktie aus.

