AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE legt am Donnerstagmittag zu
Die Aktie von AIXTRON SE zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 4,4 Prozent auf 17,98 EUR zu.
Die Aktionäre schickten das Papier von AIXTRON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 4,4 Prozent auf 17,98 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 18,03 EUR aus. Bei 17,17 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 717.964 AIXTRON SE-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.11.2025 bei 18,03 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,25 Prozent könnte die AIXTRON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,45 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 53,00 Prozent.
Experten gehen davon aus, dass AIXTRON SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,169 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete AIXTRON SE 0,150 EUR aus. Analysten bewerten die AIXTRON SE-Aktie im Durchschnitt mit 15,83 EUR.
AIXTRON SE veröffentlichte am 30.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. AIXTRON SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,11 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,27 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 23,52 Prozent zurück. Hier wurden 119,56 Mio. EUR gegenüber 156,33 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.
Voraussichtlich am 26.02.2026 dürfte AIXTRON SE Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 04.03.2027 dürfte AIXTRON SE die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
In der AIXTRON SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,672 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Analysen zu AIXTRON SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.11.2025
|AIXTRON SE Overweight
|Barclays Capital
|04.11.2025
|AIXTRON SE Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.2025
|AIXTRON SE Hold
|Warburg Research
|31.10.2025
|AIXTRON SE Kaufen
|DZ BANK
|31.10.2025
|AIXTRON SE Neutral
|UBS AG
