AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE springt am Mittwochvormittag an

Aktie im Blick

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von AIXTRON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 5,7 Prozent auf 16,60 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 5,7 Prozent auf 16,60 EUR. Der Kurs der AIXTRON SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 16,62 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 16,22 EUR. Bisher wurden via XETRA 246.311 AIXTRON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 17.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 16,71 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die AIXTRON SE-Aktie damit 0,63 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,45 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 49,10 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,169 EUR, nach 0,150 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 15,83 EUR je AIXTRON SE-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AIXTRON SE am 30.10.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,11 EUR gegenüber 0,27 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 23,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 119,56 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 156,33 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 26.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von AIXTRON SE veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 04.03.2027.

Experten gehen davon aus, dass AIXTRON SE im Jahr 2025 0,672 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

Aixtron: Soll man jetzt schon kaufen?

Oktober 2025: Analysten sehen Potenzial bei AIXTRON SE-Aktie

AIXTRON-Aktie stark nachgefragt: Hoffnung auf mögliche Nachfragebelebung aus LED-Branche