AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Nachmittag mit Kursabschlägen

04.11.25 16:08 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von AIXTRON SE. Der AIXTRON SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,2 Prozent auf 15,85 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
15,85 EUR -0,08 EUR -0,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der AIXTRON SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 15,85 EUR. Bei 15,31 EUR markierte die AIXTRON SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 15,65 EUR. Von der AIXTRON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.478.593 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.07.2025 bei 16,71 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AIXTRON SE-Aktie mit einem Kursplus von 5,43 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 8,45 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AIXTRON SE-Aktie derzeit noch 46,67 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,150 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,169 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 14,83 EUR aus.

AIXTRON SE ließ sich am 30.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,11 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,27 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 119,56 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 23,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 156,33 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte AIXTRON SE am 26.02.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 04.03.2027 dürfte AIXTRON SE die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,673 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

Aixtron: Soll man jetzt schon kaufen?

Oktober 2025: Analysten sehen Potenzial bei AIXTRON SE-Aktie

AIXTRON-Aktie stark nachgefragt: Hoffnung auf mögliche Nachfragebelebung aus LED-Branche

Analysen zu AIXTRON SE

DatumRatingAnalyst
08:01AIXTRON SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.11.2025AIXTRON SE HoldWarburg Research
31.10.2025AIXTRON SE KaufenDZ BANK
31.10.2025AIXTRON SE NeutralUBS AG
31.10.2025AIXTRON SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
31.10.2025AIXTRON SE KaufenDZ BANK
31.07.2025AIXTRON SE KaufenDZ BANK
31.07.2025AIXTRON SE BuyWarburg Research
30.06.2025AIXTRON SE BuyWarburg Research
05.05.2025AIXTRON SE BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
08:01AIXTRON SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.11.2025AIXTRON SE HoldWarburg Research
31.10.2025AIXTRON SE NeutralUBS AG
31.10.2025AIXTRON SE HoldDeutsche Bank AG
31.10.2025AIXTRON SE HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
25.04.2024AIXTRON SE SellUBS AG
11.04.2024AIXTRON SE SellUBS AG
05.03.2024AIXTRON SE SellUBS AG
29.02.2024AIXTRON SE SellUBS AG
14.02.2024AIXTRON SE SellUBS AG

