AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Vormittag im Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 15,70 EUR abwärts.

Die AIXTRON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 2,2 Prozent bei 15,70 EUR. In der Spitze fiel die AIXTRON SE-Aktie bis auf 15,57 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 15,65 EUR. Von der AIXTRON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 119.787 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.07.2025 bei 16,71 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AIXTRON SE-Aktie somit 6,02 Prozent niedriger. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,45 EUR ab. Abschläge von 46,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

AIXTRON SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,175 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 14,83 EUR je AIXTRON SE-Aktie aus.

AIXTRON SE ließ sich am 30.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,11 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,27 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 23,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 156,33 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 119,56 Mio. EUR.

Voraussichtlich am 26.02.2026 dürfte AIXTRON SE Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 04.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von AIXTRON SE.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,673 EUR je Aktie belaufen.

