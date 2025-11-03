AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Montagvormittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von AIXTRON SE. Zuletzt ging es für die AIXTRON SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 13,79 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:05 Uhr um 0,6 Prozent auf 13,79 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die AIXTRON SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 13,79 EUR aus. Bei 13,85 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 15.551 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 16,71 EUR erreichte der Titel am 17.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 21,18 Prozent könnte die AIXTRON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,45 EUR ab. Mit Abgaben von 38,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

AIXTRON SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,175 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 14,81 EUR aus.

AIXTRON SE ließ sich am 30.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. AIXTRON SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,11 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,27 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 23,52 Prozent auf 119,56 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 156,33 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

AIXTRON SE wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der AIXTRON SE-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 04.03.2027.

Experten taxieren den AIXTRON SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,673 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

