AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE springt am Nachmittag hoch

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von AIXTRON SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 10,8 Prozent auf 15,38 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 10,8 Prozent im Plus bei 15,38 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die AIXTRON SE-Aktie bisher bei 15,75 EUR. Bei 13,85 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.298.405 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 16,71 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.07.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AIXTRON SE-Aktie 8,65 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 8,45 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Der aktuelle Kurs der AIXTRON SE-Aktie ist somit 45,04 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für AIXTRON SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,175 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 14,81 EUR.

Am 30.10.2025 legte AIXTRON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,11 EUR gegenüber 0,27 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat AIXTRON SE mit einem Umsatz von insgesamt 119,56 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 156,33 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 23,52 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte AIXTRON SE am 26.02.2026 präsentieren. Am 04.03.2027 wird AIXTRON SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Experten taxieren den AIXTRON SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,673 EUR je Aktie.

