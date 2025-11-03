AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittag mit positiven Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von AIXTRON SE. Die Aktionäre schickten das Papier von AIXTRON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,9 Prozent auf 14,28 EUR.

Um 11:47 Uhr ging es für das AIXTRON SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,9 Prozent auf 14,28 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 14,30 EUR an. Bei 13,85 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten AIXTRON SE-Aktien beläuft sich auf 238.685 Stück.

Bei 16,71 EUR markierte der Titel am 17.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die AIXTRON SE-Aktie damit 14,52 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (8,45 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,83 Prozent.

Für AIXTRON SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,175 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der AIXTRON SE-Aktie wird bei 14,81 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AIXTRON SE am 30.10.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,11 EUR gegenüber 0,27 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 119,56 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 23,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 156,33 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Am 26.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 04.03.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem AIXTRON SE-Gewinn in Höhe von 0,673 EUR je Aktie aus.

