AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittag verlustreich

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,4 Prozent im Minus bei 15,67 EUR.

Der AIXTRON SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:46 Uhr verlor das Papier 2,4 Prozent auf 15,67 EUR. Das Tagestief markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 15,40 EUR. Mit einem Wert von 15,65 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 796.634 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 16,71 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.07.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 6,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 8,45 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 46,06 Prozent könnte die AIXTRON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem AIXTRON SE seine Aktionäre 2024 mit 0,150 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,169 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 14,83 EUR je AIXTRON SE-Aktie aus.

Am 30.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,11 EUR, nach 0,27 EUR im Vorjahresvergleich. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 23,52 Prozent auf 119,56 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 156,33 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die AIXTRON SE-Bilanz für Q4 2025 wird am 26.02.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 04.03.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,673 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

