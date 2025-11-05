AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE zündet am Nachmittag Kursrakete

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von AIXTRON SE. Zuletzt stieg die AIXTRON SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 9,4 Prozent auf 17,18 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die AIXTRON SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 9,4 Prozent auf 17,18 EUR. Kurzfristig markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 17,20 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 16,22 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.554.570 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Am 05.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die AIXTRON SE-Aktie damit 0,15 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 8,45 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 50,80 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,169 EUR. Im Vorjahr erhielten AIXTRON SE-Aktionäre 0,150 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 15,83 EUR aus.

Am 30.10.2025 hat AIXTRON SE die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,11 EUR. Im letzten Jahr hatte AIXTRON SE einen Gewinn von 0,27 EUR je Aktie eingefahren. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 23,52 Prozent auf 119,56 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 156,33 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2026 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 04.03.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,672 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

