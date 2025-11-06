AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE zieht am Vormittag an

AIXTRON SE im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 17,26 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die AIXTRON SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 17,26 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 17,28 EUR. Bei 17,17 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der AIXTRON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 66.432 Aktien.

Am 17.07.2025 markierte das Papier bei 16,71 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,22 Prozent über dem aktuellen Kurs der AIXTRON SE-Aktie. Bei einem Wert von 8,45 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Der derzeitige Kurs der AIXTRON SE-Aktie liegt somit 104,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten AIXTRON SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,169 EUR aus. Analysten bewerten die AIXTRON SE-Aktie im Durchschnitt mit 15,83 EUR.

AIXTRON SE veröffentlichte am 30.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. AIXTRON SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,11 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,27 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 23,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 156,33 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 119,56 Mio. EUR.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von AIXTRON SE wird am 26.02.2026 gerechnet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte AIXTRON SE möglicherweise am 04.03.2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass AIXTRON SE ein EPS in Höhe von 0,672 EUR in den Büchern stehen haben wird.

