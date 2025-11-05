AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE springt am Mittag hoch

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von AIXTRON SE. Die Aktionäre schickten das Papier von AIXTRON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 6,9 Prozent auf 16,80 EUR.

Die Aktie legte um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 6,9 Prozent auf 16,80 EUR zu. Die AIXTRON SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 16,90 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 16,22 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 908.428 AIXTRON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 16,90 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,63 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 8,45 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 49,69 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten AIXTRON SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,169 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 15,83 EUR für die AIXTRON SE-Aktie.

Am 30.10.2025 lud AIXTRON SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,11 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,27 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 23,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 156,33 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 119,56 Mio. EUR.

AIXTRON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.03.2027 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,672 EUR je Aktie in den AIXTRON SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

Aixtron: Soll man jetzt schon kaufen?

Oktober 2025: Analysten sehen Potenzial bei AIXTRON SE-Aktie

AIXTRON-Aktie stark nachgefragt: Hoffnung auf mögliche Nachfragebelebung aus LED-Branche