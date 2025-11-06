AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

So entwickelt sich AIXTRON SE

Die Aktie von AIXTRON SE zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,8 Prozent im Plus bei 17,87 EUR.

Das Papier von AIXTRON SE konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,8 Prozent auf 17,87 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 18,80 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 17,17 EUR. Von der AIXTRON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.894.784 Stück gehandelt.

Am 06.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 18,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AIXTRON SE-Aktie mit einem Kursplus von 5,20 Prozent wieder erreichen. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,45 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AIXTRON SE-Aktie 52,71 Prozent sinken.

Nach 0,150 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,169 EUR je AIXTRON SE-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 15,83 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AIXTRON SE am 30.10.2025 vor. Das EPS belief sich auf 0,11 EUR gegenüber 0,27 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 23,52 Prozent auf 119,56 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 156,33 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 26.02.2026 erwartet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte AIXTRON SE möglicherweise am 04.03.2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,672 EUR je Aktie in den AIXTRON SE-Büchern.

