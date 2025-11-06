DAX23.745 -1,3%Est505.611 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,75 -4,2%Nas23.088 -1,8%Bitcoin88.066 -2,6%Euro1,1536 +0,4%Öl63,30 -0,4%Gold3.981 ±0,0%
So entwickelt sich AIXTRON SE

AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

06.11.25 16:08 Uhr
AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von AIXTRON SE zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,8 Prozent im Plus bei 17,87 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
17,55 EUR 0,40 EUR 2,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von AIXTRON SE konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,8 Prozent auf 17,87 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 18,80 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 17,17 EUR. Von der AIXTRON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.894.784 Stück gehandelt.

Am 06.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 18,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AIXTRON SE-Aktie mit einem Kursplus von 5,20 Prozent wieder erreichen. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,45 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AIXTRON SE-Aktie 52,71 Prozent sinken.

Nach 0,150 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,169 EUR je AIXTRON SE-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 15,83 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AIXTRON SE am 30.10.2025 vor. Das EPS belief sich auf 0,11 EUR gegenüber 0,27 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 23,52 Prozent auf 119,56 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 156,33 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 26.02.2026 erwartet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte AIXTRON SE möglicherweise am 04.03.2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,672 EUR je Aktie in den AIXTRON SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu AIXTRON SE

DatumRatingAnalyst
05.11.2025AIXTRON SE OverweightBarclays Capital
04.11.2025AIXTRON SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.11.2025AIXTRON SE HoldWarburg Research
31.10.2025AIXTRON SE KaufenDZ BANK
31.10.2025AIXTRON SE NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
05.11.2025AIXTRON SE OverweightBarclays Capital
31.10.2025AIXTRON SE KaufenDZ BANK
31.07.2025AIXTRON SE KaufenDZ BANK
31.07.2025AIXTRON SE BuyWarburg Research
30.06.2025AIXTRON SE BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
04.11.2025AIXTRON SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.11.2025AIXTRON SE HoldWarburg Research
31.10.2025AIXTRON SE NeutralUBS AG
31.10.2025AIXTRON SE HoldDeutsche Bank AG
31.10.2025AIXTRON SE HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
25.04.2024AIXTRON SE SellUBS AG
11.04.2024AIXTRON SE SellUBS AG
05.03.2024AIXTRON SE SellUBS AG
29.02.2024AIXTRON SE SellUBS AG
14.02.2024AIXTRON SE SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AIXTRON SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen