AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Freitagvormittag leichter

DAX rutscht ins Minus -- Asiens Börsen in Rot -- Musk bekommt Chance auf Tesla-Aktien im Billionenwert -- HENSOLDT wächst weiter -- Expedia, Zalando, Daimler Truck, DroneShield, Plug Power im Fokus
Goldman Sachs sieht beim S&P 500 bis 2026 nur begrenztes Aufwärtspotenzial
Uniswap: So viel hätten Anleger mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren
AIXTRON SE im Fokus

07.11.25 09:22 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,5 Prozent auf 17,10 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
16,85 EUR -0,35 EUR -2,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,5 Prozent auf 17,10 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie sank bis auf 16,72 EUR. Bei 16,83 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 111.312 AIXTRON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.11.2025 bei 18,80 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AIXTRON SE-Aktie 9,97 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 8,45 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AIXTRON SE-Aktie 50,57 Prozent sinken.

Für AIXTRON SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,169 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 15,83 EUR je AIXTRON SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AIXTRON SE am 30.10.2025. Das EPS wurde auf 0,11 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte AIXTRON SE 0,27 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 23,52 Prozent auf 119,56 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte AIXTRON SE 156,33 Mio. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2026 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 04.03.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,672 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: AIXTRON SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu AIXTRON SE

DatumRatingAnalyst
05.11.2025AIXTRON SE OverweightBarclays Capital
04.11.2025AIXTRON SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.11.2025AIXTRON SE HoldWarburg Research
31.10.2025AIXTRON SE KaufenDZ BANK
31.10.2025AIXTRON SE NeutralUBS AG
