AIXTRON SE Aktie News: Anleger schicken AIXTRON SE am Nachmittag tief südwärts

AIXTRON SE im Fokus

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 5,8 Prozent bei 16,53 EUR.

Um 15:53 Uhr rutschte die AIXTRON SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 5,8 Prozent auf 16,53 EUR ab. In der Spitze fiel die AIXTRON SE-Aktie bis auf 16,47 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 16,83 EUR. Der Tagesumsatz der AIXTRON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 933.824 Aktien.

Am 06.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 18,80 EUR. 13,73 Prozent Plus fehlen der AIXTRON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 8,45 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AIXTRON SE-Aktie 95,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für AIXTRON SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,169 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die AIXTRON SE-Aktie bei 15,83 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte AIXTRON SE am 30.10.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,11 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,27 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat AIXTRON SE im vergangenen Quartal 119,56 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 23,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AIXTRON SE 156,33 Mio. EUR umsetzen können.

AIXTRON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 04.03.2027 dürfte AIXTRON SE die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AIXTRON SE einen Gewinn von 0,672 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

TecDAX-Titel AIXTRON SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine AIXTRON SE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

AIXTRON-Aktie profitiert weiter von Fantasie rund um KI-Stromhunger

Aixtron: Soll man jetzt schon kaufen?