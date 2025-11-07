DAX23.564 -0,7%Est505.576 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,57 -2,9%Nas22.730 -1,4%Bitcoin86.860 -1,0%Euro1,1588 +0,4%Öl63,66 +0,1%Gold3.995 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Palantir A2QA4J Take Two 914508 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 NEL ASA A0B733 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 SAP 716460 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt -- US-Börsen tiefer -- Musk mit Chance auf Tesla-Aktien im Billionenwert -- HENSOLDT wächst weiter -- EVOTEC, Canopy Growth, Rheinmetall, Daimler Truck, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
DZ BANK veröffentlicht Investment-Empfehlung: GEA-Aktie mit Halten DZ BANK veröffentlicht Investment-Empfehlung: GEA-Aktie mit Halten
HENSOLDT-Aktie gewinnt: Wachstum überzeugt, operative Marge unter Prognose - So reagieren RENK-Titel HENSOLDT-Aktie gewinnt: Wachstum überzeugt, operative Marge unter Prognose - So reagieren RENK-Titel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Deine Meinung zählt! Nimm an unserer Umfrage teil und hilf uns finanzen.net für Dich zu verbessern. Zur Umfrage
AIXTRON SE im Fokus

AIXTRON SE Aktie News: Anleger schicken AIXTRON SE am Nachmittag tief südwärts

07.11.25 16:08 Uhr
AIXTRON SE Aktie News: Anleger schicken AIXTRON SE am Nachmittag tief südwärts

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 5,8 Prozent bei 16,53 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
16,85 EUR -0,35 EUR -2,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr rutschte die AIXTRON SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 5,8 Prozent auf 16,53 EUR ab. In der Spitze fiel die AIXTRON SE-Aktie bis auf 16,47 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 16,83 EUR. Der Tagesumsatz der AIXTRON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 933.824 Aktien.

Am 06.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 18,80 EUR. 13,73 Prozent Plus fehlen der AIXTRON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 8,45 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AIXTRON SE-Aktie 95,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für AIXTRON SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,169 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die AIXTRON SE-Aktie bei 15,83 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte AIXTRON SE am 30.10.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,11 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,27 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat AIXTRON SE im vergangenen Quartal 119,56 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 23,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AIXTRON SE 156,33 Mio. EUR umsetzen können.

AIXTRON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 04.03.2027 dürfte AIXTRON SE die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AIXTRON SE einen Gewinn von 0,672 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

TecDAX-Titel AIXTRON SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine AIXTRON SE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

AIXTRON-Aktie profitiert weiter von Fantasie rund um KI-Stromhunger

Aixtron: Soll man jetzt schon kaufen?

Ausgewählte Hebelprodukte auf AIXTRON

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AIXTRON

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: AIXTRON SE

Nachrichten zu AIXTRON SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu AIXTRON SE

DatumRatingAnalyst
05.11.2025AIXTRON SE OverweightBarclays Capital
04.11.2025AIXTRON SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.11.2025AIXTRON SE HoldWarburg Research
31.10.2025AIXTRON SE KaufenDZ BANK
31.10.2025AIXTRON SE NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
05.11.2025AIXTRON SE OverweightBarclays Capital
31.10.2025AIXTRON SE KaufenDZ BANK
31.07.2025AIXTRON SE KaufenDZ BANK
31.07.2025AIXTRON SE BuyWarburg Research
30.06.2025AIXTRON SE BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
04.11.2025AIXTRON SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.11.2025AIXTRON SE HoldWarburg Research
31.10.2025AIXTRON SE NeutralUBS AG
31.10.2025AIXTRON SE HoldDeutsche Bank AG
31.10.2025AIXTRON SE HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
25.04.2024AIXTRON SE SellUBS AG
11.04.2024AIXTRON SE SellUBS AG
05.03.2024AIXTRON SE SellUBS AG
29.02.2024AIXTRON SE SellUBS AG
14.02.2024AIXTRON SE SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AIXTRON SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen