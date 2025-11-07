AIXTRON SE Aktie News: Anleger schicken AIXTRON SE am Nachmittag tief südwärts
Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 5,8 Prozent bei 16,53 EUR.
Werte in diesem Artikel
Um 15:53 Uhr rutschte die AIXTRON SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 5,8 Prozent auf 16,53 EUR ab. In der Spitze fiel die AIXTRON SE-Aktie bis auf 16,47 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 16,83 EUR. Der Tagesumsatz der AIXTRON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 933.824 Aktien.
Am 06.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 18,80 EUR. 13,73 Prozent Plus fehlen der AIXTRON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 8,45 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AIXTRON SE-Aktie 95,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für AIXTRON SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,169 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die AIXTRON SE-Aktie bei 15,83 EUR.
Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte AIXTRON SE am 30.10.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,11 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,27 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat AIXTRON SE im vergangenen Quartal 119,56 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 23,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AIXTRON SE 156,33 Mio. EUR umsetzen können.
AIXTRON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 04.03.2027 dürfte AIXTRON SE die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass AIXTRON SE einen Gewinn von 0,672 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie
TecDAX-Titel AIXTRON SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine AIXTRON SE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
AIXTRON-Aktie profitiert weiter von Fantasie rund um KI-Stromhunger
Ausgewählte Hebelprodukte auf AIXTRON
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AIXTRON
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: AIXTRON SE
Nachrichten zu AIXTRON SE
Analysen zu AIXTRON SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.11.2025
|AIXTRON SE Overweight
|Barclays Capital
|04.11.2025
|AIXTRON SE Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.2025
|AIXTRON SE Hold
|Warburg Research
|31.10.2025
|AIXTRON SE Kaufen
|DZ BANK
|31.10.2025
|AIXTRON SE Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.11.2025
|AIXTRON SE Overweight
|Barclays Capital
|31.10.2025
|AIXTRON SE Kaufen
|DZ BANK
|31.07.2025
|AIXTRON SE Kaufen
|DZ BANK
|31.07.2025
|AIXTRON SE Buy
|Warburg Research
|30.06.2025
|AIXTRON SE Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.11.2025
|AIXTRON SE Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.2025
|AIXTRON SE Hold
|Warburg Research
|31.10.2025
|AIXTRON SE Neutral
|UBS AG
|31.10.2025
|AIXTRON SE Hold
|Deutsche Bank AG
|31.10.2025
|AIXTRON SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.04.2024
|AIXTRON SE Sell
|UBS AG
|11.04.2024
|AIXTRON SE Sell
|UBS AG
|05.03.2024
|AIXTRON SE Sell
|UBS AG
|29.02.2024
|AIXTRON SE Sell
|UBS AG
|14.02.2024
|AIXTRON SE Sell
|UBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AIXTRON SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen