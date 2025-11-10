AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE schiebt sich am Vormittag vor

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von AIXTRON SE. Zuletzt konnte die Aktie von AIXTRON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,2 Prozent auf 17,02 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von AIXTRON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 3,2 Prozent auf 17,02 EUR. Kurzfristig markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 17,03 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 16,99 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten AIXTRON SE-Aktien beläuft sich auf 51.315 Stück.

Bei 18,80 EUR erreichte der Titel am 06.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AIXTRON SE-Aktie 10,46 Prozent zulegen. Bei 8,45 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 50,35 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 0,150 EUR an AIXTRON SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,168 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die AIXTRON SE-Aktie bei 15,83 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte AIXTRON SE am 30.10.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,11 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,27 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 119,56 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 23,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 156,33 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von AIXTRON SE wird am 26.02.2026 gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von AIXTRON SE rechnen Experten am 04.03.2027.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,668 EUR je AIXTRON SE-Aktie belaufen.

