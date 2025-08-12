DAX24.218 +0,8%ESt505.381 +0,8%Top 10 Crypto16,84 +1,6%Dow44.459 +1,1%Nas21.682 +1,4%Bitcoin102.974 ±0,0%Euro1,1713 +0,3%Öl65,71 -0,6%Gold3.363 +0,5%
Kursentwicklung im Fokus

AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittag fester

13.08.25 12:05 Uhr
AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittag fester

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 13,89 EUR zu.

Um 11:48 Uhr ging es für das AIXTRON SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 13,89 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 14,01 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 14,01 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 118.335 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Bei 19,48 EUR erreichte der Titel am 17.08.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 40,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (8,45 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,16 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AIXTRON SE-Aktie.

AIXTRON SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,150 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,181 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 15,76 EUR je AIXTRON SE-Aktie aus.

Am 31.07.2025 hat AIXTRON SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. AIXTRON SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,18 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,10 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 137,41 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 131,78 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

AIXTRON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 29.10.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem AIXTRON SE-Gewinn in Höhe von 0,731 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

TecDAX-Titel AIXTRON SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine AIXTRON SE-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Wie Experten die AIXTRON SE-Aktie im Juli einstuften

AIXTRON-Aktie dreht ins Minus: AIXTRON wartet weiter auf breite Markterholung - Jahresprognose steht aber

Nachrichten zu AIXTRON SE

Analysen zu AIXTRON SE

DatumRatingAnalyst
04.08.2025AIXTRON SE HoldJefferies & Company Inc.
01.08.2025AIXTRON SE HoldDeutsche Bank AG
31.07.2025AIXTRON SE KaufenDZ BANK
31.07.2025AIXTRON SE NeutralUBS AG
31.07.2025AIXTRON SE BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
31.07.2025AIXTRON SE KaufenDZ BANK
31.07.2025AIXTRON SE BuyWarburg Research
30.06.2025AIXTRON SE BuyWarburg Research
05.05.2025AIXTRON SE BuyWarburg Research
02.05.2025AIXTRON SE KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
04.08.2025AIXTRON SE HoldJefferies & Company Inc.
01.08.2025AIXTRON SE HoldDeutsche Bank AG
31.07.2025AIXTRON SE NeutralUBS AG
31.07.2025AIXTRON SE HoldJefferies & Company Inc.
03.07.2025AIXTRON SE Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
25.04.2024AIXTRON SE SellUBS AG
11.04.2024AIXTRON SE SellUBS AG
05.03.2024AIXTRON SE SellUBS AG
29.02.2024AIXTRON SE SellUBS AG
14.02.2024AIXTRON SE SellUBS AG

