AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittag fester

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 13,89 EUR zu.

Um 11:48 Uhr ging es für das AIXTRON SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 13,89 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 14,01 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 14,01 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 118.335 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Bei 19,48 EUR erreichte der Titel am 17.08.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 40,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (8,45 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,16 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AIXTRON SE-Aktie.

AIXTRON SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,150 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,181 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 15,76 EUR je AIXTRON SE-Aktie aus.

Am 31.07.2025 hat AIXTRON SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. AIXTRON SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,18 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,10 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 137,41 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 131,78 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

AIXTRON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 29.10.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem AIXTRON SE-Gewinn in Höhe von 0,731 EUR je Aktie aus.

