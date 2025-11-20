DAX23.388 +1,0%Est505.589 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,48 +0,2%Nas22.564 +0,6%Bitcoin79.794 +0,8%Euro1,1518 -0,2%Öl64,06 +0,6%Gold4.059 -0,5%
Blick auf AIXTRON SE-Kurs

AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE büßt am Donnerstagmittag ein

20.11.25 12:06 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 17,47 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
17,80 EUR 0,18 EUR 1,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die AIXTRON SE-Aktie wies um 11:43 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 17,47 EUR abwärts. Die AIXTRON SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 17,40 EUR ab. Bei 18,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 279.810 AIXTRON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 12.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 20,14 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,32 Prozent könnte die AIXTRON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,45 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die AIXTRON SE-Aktie mit einem Verlust von 51,62 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten AIXTRON SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,150 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,168 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 16,14 EUR für die AIXTRON SE-Aktie.

AIXTRON SE ließ sich am 30.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,11 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,27 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AIXTRON SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 23,52 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 119,56 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 156,33 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte AIXTRON SE am 26.02.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 04.03.2027.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass AIXTRON SE ein EPS in Höhe von 0,665 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu AIXTRON SE

DatumRatingAnalyst
13.11.2025AIXTRON SE HoldJefferies & Company Inc.
10.11.2025AIXTRON SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.11.2025AIXTRON SE OverweightBarclays Capital
04.11.2025AIXTRON SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.11.2025AIXTRON SE HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
10.11.2025AIXTRON SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.11.2025AIXTRON SE OverweightBarclays Capital
31.10.2025AIXTRON SE KaufenDZ BANK
31.07.2025AIXTRON SE KaufenDZ BANK
31.07.2025AIXTRON SE BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
13.11.2025AIXTRON SE HoldJefferies & Company Inc.
04.11.2025AIXTRON SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.11.2025AIXTRON SE HoldWarburg Research
31.10.2025AIXTRON SE NeutralUBS AG
31.10.2025AIXTRON SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
25.04.2024AIXTRON SE SellUBS AG
11.04.2024AIXTRON SE SellUBS AG
05.03.2024AIXTRON SE SellUBS AG
29.02.2024AIXTRON SE SellUBS AG
14.02.2024AIXTRON SE SellUBS AG

