AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Vormittag gefragt

20.11.25 09:23 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von AIXTRON SE. Im XETRA-Handel gewannen die AIXTRON SE-Papiere zuletzt 3,4 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
17,80 EUR 0,18 EUR 1,02%
Die AIXTRON SE-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,4 Prozent auf 18,20 EUR. In der Spitze legte die AIXTRON SE-Aktie bis auf 18,50 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 18,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 64.905 AIXTRON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 20,14 EUR erreichte der Titel am 12.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,66 Prozent. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,45 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 53,57 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für AIXTRON SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,150 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,168 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die AIXTRON SE-Aktie bei 16,14 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AIXTRON SE am 30.10.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,11 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,27 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 23,52 Prozent auf 119,56 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 156,33 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2026 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 04.03.2027.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass AIXTRON SE ein EPS in Höhe von 0,665 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

Analysen zu AIXTRON SE

DatumRatingAnalyst
13.11.2025AIXTRON SE HoldJefferies & Company Inc.
10.11.2025AIXTRON SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.11.2025AIXTRON SE OverweightBarclays Capital
04.11.2025AIXTRON SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.11.2025AIXTRON SE HoldWarburg Research
10.11.2025AIXTRON SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.11.2025AIXTRON SE OverweightBarclays Capital
31.10.2025AIXTRON SE KaufenDZ BANK
31.07.2025AIXTRON SE KaufenDZ BANK
31.07.2025AIXTRON SE BuyWarburg Research
13.11.2025AIXTRON SE HoldJefferies & Company Inc.
04.11.2025AIXTRON SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.11.2025AIXTRON SE HoldWarburg Research
31.10.2025AIXTRON SE NeutralUBS AG
31.10.2025AIXTRON SE HoldDeutsche Bank AG
25.04.2024AIXTRON SE SellUBS AG
11.04.2024AIXTRON SE SellUBS AG
05.03.2024AIXTRON SE SellUBS AG
29.02.2024AIXTRON SE SellUBS AG
14.02.2024AIXTRON SE SellUBS AG

