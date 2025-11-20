AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE zeigt sich am Donnerstagnachmittag gestärkt

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von AIXTRON SE. Die Aktionäre schickten das Papier von AIXTRON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 17,77 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 17,77 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 18,50 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 18,50 EUR. Von der AIXTRON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 367.497 Stück gehandelt.

Bei 20,14 EUR erreichte der Titel am 12.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der AIXTRON SE-Aktie liegt somit 11,79 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (8,45 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 52,43 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass AIXTRON SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,168 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete AIXTRON SE 0,150 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 16,14 EUR an.

Am 30.10.2025 legte AIXTRON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,11 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,27 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 119,56 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 23,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 156,33 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte AIXTRON SE am 26.02.2026 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 04.03.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,665 EUR je Aktie belaufen.

