AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Freitagmittag auf Verkaufszetteln der Anleger

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von AIXTRON SE. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 6,4 Prozent auf 16,29 EUR.

Die Aktie verlor um 11:44 Uhr in der XETRA-Sitzung 6,4 Prozent auf 16,29 EUR. Zwischenzeitlich weitete die AIXTRON SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 16,07 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 16,70 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten AIXTRON SE-Aktien beläuft sich auf 286.342 Stück.

Am 12.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 20,14 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der AIXTRON SE-Aktie ist somit 23,67 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,45 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 48,11 Prozent könnte die AIXTRON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten AIXTRON SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,168 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 16,14 EUR je AIXTRON SE-Aktie an.

Am 30.10.2025 hat AIXTRON SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,11 EUR. Im letzten Jahr hatte AIXTRON SE einen Gewinn von 0,27 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 23,52 Prozent zurück. Hier wurden 119,56 Mio. EUR gegenüber 156,33 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 26.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. AIXTRON SE dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 04.03.2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,665 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

NVIDIA-Effekt in Deutschland: KI-Hoffnungen treiben Aktien von Infineon, Siemens Energy & Co. an

TecDAX-Wert AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AIXTRON SE-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Aixtron: Nach kräftigem Rücksetzer jetzt wieder ein Kauf?