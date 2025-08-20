AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE macht am Donnerstagvormittag Boden gut

So entwickelt sich AIXTRON SE

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 12,88 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 12,88 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 12,88 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 12,87 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6.688 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Am 22.08.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 18,65 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 44,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,45 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 34,39 Prozent würde die AIXTRON SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

AIXTRON SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,150 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,174 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 15,76 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte AIXTRON SE am 31.07.2025. Das EPS wurde auf 0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat AIXTRON SE mit einem Umsatz von insgesamt 137,41 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 131,78 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,27 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte AIXTRON SE Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AIXTRON SE einen Gewinn von 0,728 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

