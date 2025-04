AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE tendiert am Mittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von AIXTRON SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 11,33 EUR zu.

Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 11,33 EUR. Zwischenzeitlich stieg die AIXTRON SE-Aktie sogar auf 11,38 EUR. Bei 11,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der AIXTRON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 101.380 Aktien.

Bei 24,18 EUR markierte der Titel am 17.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 113,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 8,45 EUR. Mit Abgaben von 25,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten AIXTRON SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,210 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 15,83 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AIXTRON SE am 27.02.2025. Das EPS wurde auf 0,47 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte AIXTRON SE 0,10 EUR je Aktie verdient. AIXTRON SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 226,74 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 91,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 118,31 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte AIXTRON SE am 30.04.2025 präsentieren. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte AIXTRON SE möglicherweise am 30.04.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,714 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

