DAX23.588 -1,6%Est505.778 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1200 -1,8%Nas22.732 +0,2%Bitcoin61.067 +1,4%Euro1,1574 -0,3%Öl92,13 +0,8%Gold5.180 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Oracle 871460 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403 Amazon 906866 Allianz 840400 Bayer BAY001 Greek Organisation of Football Prognostics 765974 Triple Flag Precious Metals A2PYB1
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel tiefer -- Ölreserven freigegeben -- Rheinmetall steigert Gewinn -- Oracle-Bilanz -- BioNTech, Tesla, JPMorgan, NIO, Porsche, Nebius, Dünger-Aktien, DroneShield im Fokus
Top News
Jetzt bei Kraken starten und 30 € Willkommensbonus sichern Jetzt bei Kraken starten und 30 € Willkommensbonus sichern
Wende erst nach 2026? Porsche-Aktie nach Prognose-Dämpfer bei Erlösen letztlich schwächer Wende erst nach 2026? Porsche-Aktie nach Prognose-Dämpfer bei Erlösen letztlich schwächer
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Renditechancen in Schwellenländern entdecken - mit ETFs von Amundi einfach und günstig investieren.
Wer­bung

AKTIE IM FOKUS 2: Erleichterung über Cloud-Geschäft treibt Oracle kräftig an

11.03.26 17:10 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Oracle Corp.
141,30 EUR 2,58 EUR 1,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

(aktualisiert und ergänzt)

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Oracle haben nach ihrer monatelangen Talfahrt wohl endgültig einen Boden ausgebildet. Der Software-Konzern konnte die Anleger mit Quartalszahlen und Ausblick überzeugen, sodass die Papiere am Mittwoch mit einem Plus von gut zehn Prozent auf 164,41 US-Dollar zu den stärksten Werten im S&P 500 gehörten. Der breit gefasste Index gab zugleich leicht nach.

Wer­bung

Oracle konnte im dritten Geschäftsquartal seine hohen Investitionen in KI-Infrastruktur entgegen den Zweifeln an der Börse in Umsatzwachstum ummünzen. Das Unternehmen übertraf beim Geschäft mit Cloud-Infrastruktur die durchschnittliche Erwartung von Analysten.

Entsprechend zuversichtlich äußerten sich Experten. Oracle habe stark abgeschnitten und einen klaren Beweis geliefert, dass seine KI-Infrastruktur-Strategie zu dauerhaften Aufträgen und Umsätzen führe, schrieb Brent Thill vom Analysehaus Jefferies.

Analyst Mark Murphy von der Investmentbank JPMorgan betonte, Oracle habe mit einer Beschleunigung des Wachstums "geliefert". Er nahm die guten Nachrichten zum Anlass, die Aktie hochzustufen. Nach den zuletzt hohen Kursverlusten hält er das Verhältnis von Chancen zu Risiken inzwischen für attraktiver.

Wer­bung

Laut Analystin Gabriela Borges von der US-Investmentbank Goldman Sachs ist die stark positive Kursreaktion wohl auf die erhöhten Ziele für die zentrale Cloud-Sparte von Oracle zurückzuführen. Hier zeichne sich eine Beschleunigung im vierten Geschäftsquartal ab.

Raimo Lenschow von der britischen Investmentbank Barclays blickte ebenfalls positiv in die Zukunft. Der weitere Weg von Oracle sei jetzt klarer. Das Management habe einige der größten Sorgen adressiert: die Finanzierung des Investitionsbedarfs, das Margenprofil der Verträge und die Fähigkeit, Kapazitäten termingerecht bereitzustellen. Auch der Barclays-Analyst hält die Bewertung der Aktie angesichts des Umsatz- und Ergebnispotenzials für "äußerst attraktiv".

Mit dem Kurssprung zur Wochenmitte setzte sich die Stabilisierung der Aktie seit Anfang Februar fort. Zudem hat sich das Chartbild jetzt deutlich aufgehellt, denn im Handelsverlauf gelang es dem Papier, die 50-Tage-Durchschnittslinie zu überspringen. Sie gilt als Maß für die mittelfristige Kursentwicklung.

Wer­bung

Die Aktie notiert nun zudem deutlich über der 21-Tage-Linie, die den kurzfristigen Trend beschreibt. Die am Markt viel beachtete, langfristige 200-Tage-Linie aber verläuft aktuell bei gut 220 Dollar und ist damit noch ein gutes Stück vom derzeitigen Kursniveau entfernt.

Bis Anfang Februar war der Oracle-Kurs vom Rekordhoch im September um rund 60 Prozent eingebrochen, weil es unter den Anlegern Zweifel gibt, ob die gewaltigen Investitionen in KI-Rechenzentren jemals zurückverdient werden können.

Zudem war am Markt auf die große Abhängigkeit des Software-Konzerns vom ChatGPT-Entwickler OpenAI verwiesen worden. Auch muss sich Oracle im Infrastrukturgeschäft mit den Platzhirschen Amazon Microsoft Google (Alphabet C (ex Google)) mit ihren Cloud-Plattformen AWS, Microsoft Azure und GCP messen, die alle tiefe Taschen haben./la/ck

In eigener Sache

Übrigens: Oracle und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Oracle

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Oracle

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Oracle Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Oracle Corp.

DatumRatingAnalyst
14:46Oracle BuyUBS AG
12:06Oracle OverweightJP Morgan Chase & Co.
08:21Oracle OverweightBarclays Capital
08:01Oracle BuyJefferies & Company Inc.
08:01Oracle BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
14:46Oracle BuyUBS AG
12:06Oracle OverweightJP Morgan Chase & Co.
08:21Oracle OverweightBarclays Capital
08:01Oracle BuyJefferies & Company Inc.
08:01Oracle BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
04.03.2026Oracle Sector PerformRBC Capital Markets
05.01.2026Oracle Sector PerformRBC Capital Markets
11.12.2025Oracle NeutralJP Morgan Chase & Co.
09.12.2025Oracle NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.10.2025Oracle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
13.12.2022Oracle SellGoldman Sachs Group Inc.
21.10.2022Oracle SellGoldman Sachs Group Inc.
19.03.2019Oracle VerkaufenDZ BANK
17.09.2015Oracle SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.01.2015Oracle SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Oracle Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen