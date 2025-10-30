DAX24.105 -0,1%Est505.689 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,10 -1,8%Nas23.958 +0,6%Bitcoin94.826 ±-0,0%Euro1,1622 +0,2%Öl64,66 -0,4%Gold4.005 +1,5%
Heute im Fokus
Vor EZB-Entscheid: DAX stabil -- Asiens Börsen uneins -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft schlägt Erwartungen -- Alphabet verdient mehr -- Meta, Scout24, HelloFresh im Fokus
Top News
Ausblick: Intesa Sanpaolo stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor Ausblick: Intesa Sanpaolo stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Pyramid: Trendwende in vollem Gange Pyramid: Trendwende in vollem Gange
AKTIE IM FOKUS: Airbus erreichen wieder Rekordhoch - Gewinn höher als gedacht

30.10.25 10:03 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
213,10 EUR 1,30 EUR 0,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Airbus (Airbus SE) haben am Donnerstagmorgen nach den Geschäftszahlen mit 216,85 Euro so viel gekostet wie noch nie. Ihr Jahresplus wuchs damit auf gut 40 Prozent an. Zum Vergleich: Der DAX legte 2025 bisher etwa halb so viel zu.

Das Quartalsergebnis je Aktie habe die Markterwartungen um 5 Prozent übertroffen, schrieb JPMorgan-Experte David Perry. Auch der Barmittelzufluss sei höher als gedacht. Derweil bestätigte Airbus trotz knapper Triebwerke auch sein Auslieferungsziel von 820 Jets für das Gesamtjahr.

Auch George McWhirter lobte die Kennzahlen. Aus seiner Sicht gibt es im vierten Quartal jedoch noch einiges zu tun. Denn für die Jahresziele sei das Abschneiden im Schlussquartal letztlich entscheidend, wie auch Airbus-Chef Guillaume Faury hervorgehoben hatte. Auch das Gros der Zollbelastungen falle ins letzte Jahresviertel./ag/ajx/stk

