AKTIE IM FOKUS: Airbus erreichen wieder Rekordhoch - Gewinn höher als gedacht
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Airbus (Airbus SE) haben am Donnerstagmorgen nach den Geschäftszahlen mit 216,85 Euro so viel gekostet wie noch nie. Ihr Jahresplus wuchs damit auf gut 40 Prozent an. Zum Vergleich: Der DAX legte 2025 bisher etwa halb so viel zu.
Das Quartalsergebnis je Aktie habe die Markterwartungen um 5 Prozent übertroffen, schrieb JPMorgan-Experte David Perry. Auch der Barmittelzufluss sei höher als gedacht. Derweil bestätigte Airbus trotz knapper Triebwerke auch sein Auslieferungsziel von 820 Jets für das Gesamtjahr.
Auch George McWhirter lobte die Kennzahlen. Aus seiner Sicht gibt es im vierten Quartal jedoch noch einiges zu tun. Denn für die Jahresziele sei das Abschneiden im Schlussquartal letztlich entscheidend, wie auch Airbus-Chef Guillaume Faury hervorgehoben hatte. Auch das Gros der Zollbelastungen falle ins letzte Jahresviertel./ag/ajx/stk
Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Airbus SE
Analysen zu Airbus SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:46
|Airbus SE Buy
|UBS AG
|08:01
|Airbus SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.2025
|Airbus SE Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.2025
|Airbus SE Outperform
|RBC Capital Markets
|20.10.2025
|Airbus SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:46
|Airbus SE Buy
|UBS AG
|08:01
|Airbus SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.2025
|Airbus SE Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.2025
|Airbus SE Outperform
|RBC Capital Markets
|16.10.2025
|Airbus SE Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.10.2025
|Airbus SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.2025
|Airbus SE Neutral
|UBS AG
|03.07.2025
|Airbus SE Neutral
|UBS AG
|19.06.2025
|Airbus SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.05.2025
|Airbus SE Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.10.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Airbus SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen