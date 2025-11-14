DAX23.832 -0,9%Est505.688 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,00 -3,5%Nas22.870 -2,3%Bitcoin83.366 -2,8%Euro1,1623 -0,1%Öl63,95 +1,3%Gold4.170 ±-0,0%
AKTIE IM FOKUS: Allianz profitieren von guten Zahlen

14.11.25 09:49 Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) -

Allianz-Aktien profitieren von guten Zahlen

Aktien der Allianz haben am Freitag nach Geschäftszahlen zu den wenigen Gewinnern im schwachen DAX gehört. Nach zwischenzeitlich 2,8 Prozent Plus scheiterten sie jedoch am Bruch ihres Korrekturtrends seit dem Jahreshoch Mitte August. Die Papiere der Münchner liegen noch gut ein Prozent vorn.

Analysten lobten den Zwischenbericht. Die Ergebnisse seien stark gewesen, schrieb Kamran Hossain von JPMorgan. Thorsten Wenzel von der DZ Bank sagte gar, die Allianz habe "ein ausgezeichnetes Ergebnis berichtet".

Allianz-Aktien hatten im Wochenverlauf mit plus 6 Prozent den DAX klar abgehängt./ag/jha/

Nachrichten zu Allianz

DatumMeistgelesen
Analysen zu Allianz

DatumRatingAnalyst
10:31Allianz NeutralJP Morgan Chase & Co.
09:26Allianz HoldJefferies & Company Inc.
13.11.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
31.10.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.10.2025Allianz NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
31.10.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.09.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.09.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.2025Allianz KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
10:31Allianz NeutralJP Morgan Chase & Co.
09:26Allianz HoldJefferies & Company Inc.
13.11.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
22.10.2025Allianz NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.10.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
20.10.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
04.09.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
12.06.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
06.08.2021Allianz UnderperformRBC Capital Markets
02.08.2021Allianz UnderperformRBC Capital Markets

