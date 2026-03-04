DAX24.278 +0,3%Est505.892 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4700 +3,2%Nas22.807 +1,3%Bitcoin62.563 +0,2%Euro1,1627 -0,1%Öl82,77 +0,2%Gold5.154 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt: DAX dreht ins Plus -- Asiens Börsen mit Erholung -- Lufthansa-Aktie scheitert an DAX-Rückkehr -- Broadcom, Siemens Energy, RENK, NVIDIA, Bayer, DroneShield, Dürr im Fokus
Top News
Statt D-Wave, Rigetti & Co.: Ist diese "langweilige" Aktie der eigentliche Quantencomputer-Star? Statt D-Wave, Rigetti & Co.: Ist diese "langweilige" Aktie der eigentliche Quantencomputer-Star?
So viel Verlust hätte ein Investment in Polkadot von vor 3 Jahren bedeutet So viel Verlust hätte ein Investment in Polkadot von vor 3 Jahren bedeutet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AKTIE IM FOKUS: DHL tief im Minus gestartet - Kostenentwicklung im Mittelpunkt

05.03.26 09:53 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
DHL Group (ex Deutsche Post)
46,64 EUR -1,48 EUR -3,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) -

DHL-Aktie tief im Minus gestartet - Kostenentwicklung im Mittelpunkt

Wer­bung

Entgegen der vorbörslichen Erwartung haben die Aktien der DHL Group (DHL Group (ex Deutsche Post)) am Donnerstag im Xetra-Handel mit deutlichen Verlusten an ihre jüngste Talfahrt angeknüpft. Nach den Jahreszahlen und einem von geopolitischer Unsicherheit geprägten Ausblick sackten die Titel der Deutschen Post wegen kritischer Stimmen zur Kostenentwicklung um bis zu sechs Prozent ab und erreichten bei gut 45 Euro ihr niedrigstes Niveau seit drei Monaten. Zuletzt war der Abschlag dann noch fast fünf Prozent groß.

Experten zeigten sich im Großen und Ganzen zufrieden mit dem, was der Logistiker zum vergangenen und dem neuen Jahr sagte. Der operative Gewinn habe die Erwartungen erfüllt und der Ausblick decke sich auch mit den Marktschätzungen, schrieb Bernstein-Analyst Alex Irving.

Michael Aspinall vom Investmenthaus Jefferies hält denn auch nur geringe Anpassungen am Konsens für notwendig, betonte aber, er habe selbst "aggressivere Zielsetzungen" erwartet angesichts der Kostenerwartungen im neuen Jahr.

Wer­bung

Diesen Punkt sieht auch Marco Limite von der Barclays Bank kritisch. Er erklärte, 2025 habe DHL mehr gespart als angedacht und so seien 2026 nur noch geringe Einsparungen zu erwarten. Dies könnte für das neue Jahr etwas am Analystenkonsens zehren, glaubt er./tih/mis

Ausgewählte Hebelprodukte auf DHL Group (ex Deutsche Post)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf DHL Group (ex Deutsche Post)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

DatumRatingAnalyst
11:16DHL Group (ex Deutsche Post) HoldDeutsche Bank AG
10:31DHL Group (ex Deutsche Post) HoldWarburg Research
09:31DHL Group (ex Deutsche Post) NeutralGoldman Sachs Group Inc.
09:26DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightJP Morgan Chase & Co.
09:26DHL Group (ex Deutsche Post) BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
09:26DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightJP Morgan Chase & Co.
09:26DHL Group (ex Deutsche Post) BuyJefferies & Company Inc.
03.03.2026DHL Group (ex Deutsche Post) BuyJefferies & Company Inc.
24.02.2026DHL Group (ex Deutsche Post) BuyJefferies & Company Inc.
02.02.2026DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
11:16DHL Group (ex Deutsche Post) HoldDeutsche Bank AG
10:31DHL Group (ex Deutsche Post) HoldWarburg Research
09:31DHL Group (ex Deutsche Post) NeutralGoldman Sachs Group Inc.
08:41DHL Group (ex Deutsche Post) Market-PerformBernstein Research
20.02.2026DHL Group (ex Deutsche Post) Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
11.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
06.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
13.10.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
22.09.2025DHL Group (ex Deutsche Post) UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
05.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für DHL Group (ex Deutsche Post) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen