AKTIE IM FOKUS: Symrise nach Zahlen sehr schwach - Chartbild trübt sich ein
Die Papiere von Symrise dürften am Dienstag nach einem enttäuschenden Ausblick ihre Kursverluste vom Vortag ausweiten. Auf Tradegate ging es vorbörslich um 5,3 Prozent nach unten auf gut 76 Euro zum Xetra-Schluss.
Am Montag hatten die Titel des Duftstoff- und Aromenherstellers ihre Ende September eingeschlagene Erholung abgebrochen und sich der 50-Tage-Linie für den mittelfristigen Trend bereits genähert. Diese und ebenso die 21-Tage-Linie für die kurzfristige Tendenz dürften sie am Dienstag im Xetra-Handel unterschreiten.
Analyst Chris Counihan vom Analysehaus Jefferies schrieb am Morgen, die Zahlen für das dritte Quartal seien schwächer als von ihm erwartet. Zusammen mit dem gesenkten Ausblick erwartet er die Aktien im Handel unter Druck und votiert weiter mit "Underperform".
So liegt die mittlere Analystenschätzung für das organische Umsatzwachstum 2025 nun am oberen Ende der neuen Unternehmenszielspanne./ajx/mis
