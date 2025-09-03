DAX23.691 +0,4%ESt505.330 +0,1%Top 10 Crypto15,65 -0,6%Dow45.271 -0,1%Nas21.498 +1,0%Bitcoin94.991 -0,9%Euro1,1654 -0,1%Öl66,78 -0,9%Gold3.543 -0,5%
AKTIEN IM FOKUS: Änderungen in der Dax-Familie bewegen Auf- und Absteiger

04.09.25 09:38 Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von GEA und Scout24 haben am Donnerstag etwas vom beschlossenen DAX-Aufstieg profitiert. Beide Aktien legten im frühen Handel um etwa ein Prozent zu. Die Aktien des ersten Dax-Absteigers, jene des Sportwagenbauers Porsche, fielen um 1,2 Prozent. Auch der Laborzulieferer Sartorius (Sartorius vz) muss weichen, seine Aktien schafften es aber nach schwächerem Start mit 0,1 Prozent ins Plus. Die Index-Veränderungen waren aber auch so erwartet worden.

Fielmann (Fielmann), die am 22. September neu in den MDAX kommen, wurden 0,4 Prozent höher gehandelt. Für den Brillenkonzern weichen müssen dann die Titel des Wirkstoffforschers Evotec (EVOTEC SE), die am Donnerstag 1,4 Prozent verloren.

Auch im SDAX gibt es eine Änderung: Titel der SGL Group (SGL Carbon SE), die ganz aus der Dax-Indexfamilie ausscheiden, wurden dort unverändert auf Vortagsniveau gehandelt. Ihren Platz einnehmen werden die Aktien von 1&1, die in den SDax zurückkehren. Sie legten moderat um 0,2 Prozent zu.

Die Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx hatte die anstehenden Änderungen am Vorabend nach Handelsschluss mitgeteilt und waren so bereits am Markt erwartet worden. Fonds, die Indizes real nachbilden (physisch replizierende ETF) müssen nun umschichten und umgewichten, was die Aktienkurse entsprechend beeinflusst./ck/tih/mis

