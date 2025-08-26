DAX24.024 -0,5%ESt505.369 -0,3%Top 10 Crypto15,90 +1,7%Dow45.418 +0,3%Nas21.544 +0,4%Bitcoin95.458 -0,7%Euro1,1590 -0,5%Öl66,97 -0,4%Gold3.384 -0,3%
AKTIEN IM FOKUS: Porsche AG klar im Plus - Medien: Blume zieht zurück

27.08.25 10:49 Uhr
Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
47,39 EUR 1,02 EUR 2,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) AG Vz.
101,45 EUR 0,55 EUR 0,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Porsche AG (Porsche) haben am Mittwoch mit einem Kurssprung auf Medienberichte über einen Rückzug von Konzernchef Oliver Blume reagiert. Am Vormittag gewannen die Papiere des Sportwagenbauers als bester Wert im nachgebenden DAX 1,9 Prozent auf 46,96 Euro. Im frühen Handel waren sie sogar um bis zu 3,8 Prozent auf den höchsten Stand seit Mitte Mai geklettert.

Im bisherigen Jahresverlauf gehören die Titel der Zuffenhausener mit einem Kursrückgang von knapp 20 Prozent jedoch zu den schwächsten Aktien im deutschen Leitindex. Grund dafür ist, dass Porsche mit US-Zöllen, sinkenden Gewinnen und rückläufigen Umsätzen im Schlüsselmarkt China zu kämpfen und seinen Ausblick in diesem Jahr bereits zweimal gesenkt hat.

Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen berichtet, hat Porsche offenbar die Suche nach einem Nachfolger für Blume eingeleitet. Die Eigentümerfamilie Porsche-Piëch habe Gespräche mit potenziellen Kandidaten für den Spitzenposten des Sportwagenherstellers geführt.

Investoren hatten laut Bloomberg zuletzt verstärkt Druck gemacht, dass Blume seine Doppelrolle als Chef bei Porsche und der Konzernmutter Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) aufgeben und sich auf den Wolfsburger Autokonzern konzentrieren soll. Die "WirtschaftsWoche" hatte zuvor ebenfalls darüber berichtet. Sprecher von Porsche und Volkswagen lehnten eine Stellungnahme zunächst ab./edh/bek/stk

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumRatingAnalyst
22.08.2025Volkswagen (VW) vz Sector PerformRBC Capital Markets
08.08.2025Volkswagen (VW) vz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.2025Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
28.07.2025Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
28.07.2025Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08.08.2025Volkswagen (VW) vz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.2025Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
28.07.2025Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
25.07.2025Volkswagen (VW) vz BuyWarburg Research
25.07.2025Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
22.08.2025Volkswagen (VW) vz Sector PerformRBC Capital Markets
28.07.2025Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
28.07.2025Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
25.07.2025Volkswagen (VW) vz HaltenDZ BANK
25.07.2025Volkswagen (VW) vz Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
11.03.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
21.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
13.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
23.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
03.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Volkswagen (VW) AG Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen