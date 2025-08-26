AKTIEN IM FOKUS: Porsche AG klar im Plus - Medien: Blume zieht zurück
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Porsche AG (Porsche) haben am Mittwoch mit einem Kurssprung auf Medienberichte über einen Rückzug von Konzernchef Oliver Blume reagiert. Am Vormittag gewannen die Papiere des Sportwagenbauers als bester Wert im nachgebenden DAX 1,9 Prozent auf 46,96 Euro. Im frühen Handel waren sie sogar um bis zu 3,8 Prozent auf den höchsten Stand seit Mitte Mai geklettert.
Im bisherigen Jahresverlauf gehören die Titel der Zuffenhausener mit einem Kursrückgang von knapp 20 Prozent jedoch zu den schwächsten Aktien im deutschen Leitindex. Grund dafür ist, dass Porsche mit US-Zöllen, sinkenden Gewinnen und rückläufigen Umsätzen im Schlüsselmarkt China zu kämpfen und seinen Ausblick in diesem Jahr bereits zweimal gesenkt hat.
Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen berichtet, hat Porsche offenbar die Suche nach einem Nachfolger für Blume eingeleitet. Die Eigentümerfamilie Porsche-Piëch habe Gespräche mit potenziellen Kandidaten für den Spitzenposten des Sportwagenherstellers geführt.
Investoren hatten laut Bloomberg zuletzt verstärkt Druck gemacht, dass Blume seine Doppelrolle als Chef bei Porsche und der Konzernmutter Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) aufgeben und sich auf den Wolfsburger Autokonzern konzentrieren soll. Die "WirtschaftsWoche" hatte zuvor ebenfalls darüber berichtet. Sprecher von Porsche und Volkswagen lehnten eine Stellungnahme zunächst ab./edh/bek/stk
