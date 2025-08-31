AKTIEN IM FOKUS: Redcare und DocMorris schwach - Jefferies sieht Dämpfer
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX) - Entmutigende Signale vom deutschen Markt haben die Aktien von Redcare Pharmacy (Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)) und DocMorris am Mittwoch belastet. Für die Redcare-Papiere ging es als Schlusslicht im MDAX letztlich fünf Prozent abwärts, in der Schweiz büßten die Anteilsscheine von DocMorris 2,7 Prozent ein. Damit setzte sich für beide Online-Apotheken die jüngste Talfahrt fort.
Jefferies-Analyst Martin Comtesse beobachtete nach einer starken Erholung der Nutzerzahlen für E-Rezepte im Juli, dass diese im August verhalten ausgefallen seien. Bei Redcare sei die Zahl der aktiven Nutzer gegenüber dem Vormonat um 9 Prozent gefallen und die der App-Downloads um 13 Prozent. Beim Kontrahenten DocMorris belaufe sich der Rückgang auf 3 respektive 5 Prozent.
DocMorris hat im laufenden Jahr bereits fast 70 Prozent an Wert verloren, auch Redcare bleibt erheblich unter Druck. Seit dem im November erreichten Dreijahreshoch bei 171,40 Euro summieren sich die Verluste mittlerweile auf fast 57 Prozent. Charttechnisch sieht das Bild für beide Aktien äußerst trüb aus.
Bereits am Montagabend wurde bekannt, dass Redcare noch im September aus dem Stoxx Europe 600 Index (Stoxx Europe 600) herausfällt. Zu Wochenbeginn hatten außerdem die Analysten von Oddo BHF ihr Kursziel für die Online-Apotheke drastisch gesenkt. Schon seit Jahresbeginn lastet die Angst vor stärkerer Konkurrenz auf den Aktien. So wird spekuliert, dass in Deutschland künftig auch Drogerieketten in den Markt rund um Medikamente einsteigen könnten./niw/bek/jha/
Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|Datum
|Rating
|Analyst
|18:06
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.2025
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.2025
|DocMorris Sell
|UBS AG
|20.08.2025
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.2025
|DocMorris Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|18:06
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.2025
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.08.2025
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.08.2025
|DocMorris Add
|Baader Bank
|05.08.2025
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.2025
|DocMorris Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.07.2025
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|03.07.2025
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|12.05.2025
|DocMorris Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.08.2025
|DocMorris Sell
|UBS AG
|19.08.2025
|DocMorris Sell
|UBS AG
|08.05.2025
|DocMorris Reduce
|Baader Bank
|16.04.2025
|DocMorris Reduce
|Baader Bank
|13.03.2025
|DocMorris Sell
|UBS AG
