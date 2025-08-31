DAX23.595 +0,5%ESt505.325 +0,6%Top 10 Crypto15,73 -0,6%Dow45.026 -0,6%Nas21.438 +0,8%Bitcoin96.280 +0,7%Euro1,1670 +0,2%Öl67,58 -2,2%Gold3.574 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 DEUTZ 630500 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 BYD A0M4W9 Vonovia A1ML7J Infineon 623100 Commerzbank CBK100 Tesla A1CX3T Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel im Plus -- Google entgeht Zerschlagung -- American Bitcoin-IPO -- Rheinmetall, Siemens Energy, DroneShield, Alibaba, adidas, CoreWeave, Lufthansa im Fokus
Top News
+40% - Trump-unterstützte American Bitcoin-Aktie startet mit Kurssprung an der NASDAQ +40% - Trump-unterstützte American Bitcoin-Aktie startet mit Kurssprung an der NASDAQ
Trotz Unsicherheiten im China-Geschäft: NVIDIA-Aktie vor massivem Wachstumsschub? Trotz Unsicherheiten im China-Geschäft: NVIDIA-Aktie vor massivem Wachstumsschub?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Kostenloses Trading-Webinar: Kleines Konto groß traden - Jetzt anmelden! +++

AKTIEN IM FOKUS: Redcare und DocMorris schwach - Jefferies sieht Dämpfer

03.09.25 18:37 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
DocMorris AG (ex Zur Rose)
6,32 CHF -0,18 CHF -2,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
73,95 EUR -4,25 EUR -5,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Entmutigende Signale vom deutschen Markt haben die Aktien von Redcare Pharmacy (Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)) und DocMorris am Mittwoch belastet. Für die Redcare-Papiere ging es als Schlusslicht im MDAX letztlich fünf Prozent abwärts, in der Schweiz büßten die Anteilsscheine von DocMorris 2,7 Prozent ein. Damit setzte sich für beide Online-Apotheken die jüngste Talfahrt fort.

Wer­bung

Jefferies-Analyst Martin Comtesse beobachtete nach einer starken Erholung der Nutzerzahlen für E-Rezepte im Juli, dass diese im August verhalten ausgefallen seien. Bei Redcare sei die Zahl der aktiven Nutzer gegenüber dem Vormonat um 9 Prozent gefallen und die der App-Downloads um 13 Prozent. Beim Kontrahenten DocMorris belaufe sich der Rückgang auf 3 respektive 5 Prozent.

DocMorris hat im laufenden Jahr bereits fast 70 Prozent an Wert verloren, auch Redcare bleibt erheblich unter Druck. Seit dem im November erreichten Dreijahreshoch bei 171,40 Euro summieren sich die Verluste mittlerweile auf fast 57 Prozent. Charttechnisch sieht das Bild für beide Aktien äußerst trüb aus.

Bereits am Montagabend wurde bekannt, dass Redcare noch im September aus dem Stoxx Europe 600 Index (Stoxx Europe 600) herausfällt. Zu Wochenbeginn hatten außerdem die Analysten von Oddo BHF ihr Kursziel für die Online-Apotheke drastisch gesenkt. Schon seit Jahresbeginn lastet die Angst vor stärkerer Konkurrenz auf den Aktien. So wird spekuliert, dass in Deutschland künftig auch Drogerieketten in den Markt rund um Medikamente einsteigen könnten./niw/bek/jha/

Ausgewählte Hebelprodukte auf DocMorris

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf DocMorris

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)

DatumRatingAnalyst
18:06DocMorris BuyJefferies & Company Inc.
28.08.2025DocMorris BuyJefferies & Company Inc.
21.08.2025DocMorris SellUBS AG
20.08.2025DocMorris HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025DocMorris HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
18:06DocMorris BuyJefferies & Company Inc.
28.08.2025DocMorris BuyJefferies & Company Inc.
19.08.2025DocMorris BuyJefferies & Company Inc.
19.08.2025DocMorris AddBaader Bank
05.08.2025DocMorris BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
20.08.2025DocMorris HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025DocMorris HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.07.2025DocMorris HoldDeutsche Bank AG
03.07.2025DocMorris HoldDeutsche Bank AG
12.05.2025DocMorris HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
21.08.2025DocMorris SellUBS AG
19.08.2025DocMorris SellUBS AG
08.05.2025DocMorris ReduceBaader Bank
16.04.2025DocMorris ReduceBaader Bank
13.03.2025DocMorris SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für DocMorris AG (ex Zur Rose) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen