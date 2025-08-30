DAX23.980 +0,3%ESt505.361 +0,2%Top 10 Crypto15,26 +1,0%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin92.645 +0,1%Euro1,1728 +0,3%Öl68,08 -0,1%Gold3.471 +0,7%
AKTIEN IM FOKUS: Rüstungswerte weiter gefragt - Rheinmetall vor Stoxx-Aufnahme

01.09.25 11:49 Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Rheinmetall haben am Montag gemeinsam mit anderen Rüstungswerten an ihre jüngste Aufwärtsbewegung angeknüpft. Am Vormittag stiegen sie um 2,5 Prozent auf 1.731,50 Euro und gehörten zu den stärksten Titeln im DAX. Außerdem kletterten die Papiere des Rüstungskonzerns zurück über die 50- und 100-Tage-Linie, die charttechnische Indikatoren für den mittel- bis langfristigen Trend sind. Seit Jahresbeginn hat Rheinmetall mehr als 180 Prozent zugelegt.

Frischen Rückenwind lieferte die Aussicht auf eine Aufnahme in den Stoxx Europe 50. Die US-Bank JPMorgan rechnet damit, dass Rheinmetall und die spanische Bank BBVA noch im September den Autobauer Mercedes (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) und den Chemiekonzern BASF im währungsgemischten europäischen Index ersetzen. Etwaige Änderungen will die Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx am Montagabend verkünden. Schon im Juni war Rheinmetall in den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 aufgenommen worden.

Derweil gewannen RENK zum Wochenstart im MDAX vier Prozent an Wert und HENSOLDT legten im Index der mittelgroßen Werte um zwei Prozent zu. Mit dem Anstieg versuchen die Renk-Papiere den im Juni gestarteten Abwärtstrend nach oben zu verlassen.

Die Rüstungswerte profitieren allgemein von der weiterhin verfahrenen Situation im Ukraine-Krieg. Vage Hoffnungen auf einen Waffenstillstand hatten sich zuletzt zerschlagen, eine Friedenslösung ist also vorerst nicht in Sicht. Parallel rüsten Europa und die Nato kräftig auf.

Bei Rheinmetall kam am Montag ein Vorstoß in den Weltraum als Thema hinzu. Der Rüstungskonzern kündigte eine Kooperation mit dem norwegischen Unternehmen Andoya Space für zivile und militärische Weltraumoperationen an. Die Partnerschaft ziele darauf ab, den steigenden Sicherheitsanforderungen in Europa durch den schnellen Einsatz von Satelliten gerecht zu werden, hieß es. Bereits im Mai hatte Rheinmetall ein Gemeinschaftsunternehmen mit dem finnischen Satellitenhersteller Iceye angekündigt./niw/tih/jha/

