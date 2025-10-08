Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gewinnt am Mittwochmittag an Fahrt

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Rheinmetall zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,9 Prozent auf 1.939,50 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 2,9 Prozent auf 1.939,50 EUR. Kurzfristig markierte die Rheinmetall-Aktie bei 1.940,50 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 1.901,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 67.408 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 2.008,00 EUR erreichte der Titel am 03.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,53 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 04.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 463,80 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 76,09 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 8,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 11,37 EUR je Rheinmetall-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 2.163,33 EUR.

Am 07.08.2025 hat Rheinmetall die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Rheinmetall hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,90 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,43 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,43 Mrd. EUR – ein Plus von 8,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rheinmetall 2,23 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 05.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Rheinmetall.

Experten taxieren den Rheinmetall-Gewinn für das Jahr 2025 auf 29,55 EUR je Aktie.

