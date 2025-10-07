Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Dienstagvormittag mit Abschlägen

Kursentwicklung

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 1.866,50 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 1.866,50 EUR. Die Abwärtsbewegung der Rheinmetall-Aktie ging bis auf 1.837,00 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1.891,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 57.664 Rheinmetall-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 2.008,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Kursplus von 7,58 Prozent wieder erreichen. Am 04.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 463,80 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 75,15 Prozent würde die Rheinmetall-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Rheinmetall-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 8,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 11,37 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 2.137,78 EUR für die Rheinmetall-Aktie aus.

Am 07.08.2025 legte Rheinmetall die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,90 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 1,43 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,43 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,23 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Am 06.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rheinmetall einen Gewinn von 29,55 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

