Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag mit Einbußen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 1.919,00 EUR abwärts.

Um 11:49 Uhr fiel die Rheinmetall-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 1.919,00 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Rheinmetall-Aktie ging bis auf 1.896,50 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 1.910,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 49.574 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 2.008,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.10.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 4,43 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.11.2024 bei 463,80 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 75,83 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Rheinmetall-Aktionäre betrug im Jahr 2024 8,10 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 11,37 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 2.163,33 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Rheinmetall am 07.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,90 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,43 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,43 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rheinmetall einen Umsatz von 2,23 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Rheinmetall ein EPS in Höhe von 29,55 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

