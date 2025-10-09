Lufthansa-Aktie freundlich: CEO zweifelt an Klimazielen der Luftfahrt
Lufthansa-Chef Carsten Spohr zweifelt an den erklärten Klimazielen des internationalen Luftverkehrs.
Werte in diesem Artikel
Angesichts fehlender Innovationen seien auch bei ihm Zweifel aufgekommen, ob sich die vom Airline-Verband IATA für 2050 anvisierte CO2-Neutralität erreichen lasse, sagte Spohr im Interview mit dem Deutschlandfunk. Lufthansa ist selbst Mitglied des Verbands.
Technologisch tue sich wenig, meint der Lufthansa-Vorstandsvorsitzende: "Wir sehen, dass die Technologie eigentlich kaum vorankommt. Sowohl bei den großen Airbus-Herstellern aus Toulouse wie auch im großen Boeing-Werk in Seattle sind keine Flugzeuge in Produktion und nicht einmal in Planung, die uns irgendwie einen großen nächsten technologischen Schritt erlauben."
E-Fuels nur im Labor verfügbar
Beim bereits möglichen Einsatz nachhaltiger Kraftstoffe schildert der Konzernchef Probleme: "Die Produktion von nachhaltigen Kraftstoffen auf Biobasis ist deutlich langsamer im Anstieg, als wir uns das alle gewünscht hätten." Es gebe Zweifel an der Verfügbarkeit des SAF (Sustainable Aviation Fuel)-Treibstoffs, der zudem deutlich zu teuer sei. Mit Elektrizität erzeugte, theoretisch unbegrenzt verfügbare Kraftstoffe gebe es derzeit "eigentlich nur im Labor".
Es sei ein großes wirtschaftliches Problem für die europäischen Airlines, wenn sie anders als die Konkurrenz zum Tanken dieser Kraftstoffe gezwungen würden, erklärte der Lufthansa-Chef. Letztlich könne mehr Klimaschutz nur mit staatlicher Unterstützung funktionieren.
Via XETRA steigt die Lufthansa-Aktie zeitweise um 2,30 Prozent auf 7,57 Euro.
/ceb/DP/he
FRANKFURT (dpa-AFX)
Übrigens: Boeing und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Airbus News
Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images, Cray Photo / Shutterstock.com
Nachrichten zu Lufthansa AG
Analysen zu Lufthansa AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|14:46
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|07.10.2025
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.2025
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.2025
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.2025
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.09.2025
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|09.09.2025
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|27.08.2025
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|01.08.2025
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|31.07.2025
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|14:46
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|07.10.2025
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.2025
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.2025
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|30.09.2025
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.10.2025
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.2025
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.2025
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.2025
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.2025
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lufthansa AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen