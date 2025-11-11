DAX24.088 +0,5%Est505.726 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,15 -3,6%Nas23.477 -0,2%Bitcoin88.716 -3,2%Euro1,1586 +0,2%Öl65,05 +1,6%Gold4.129 +0,3%
Heute im Fokus
Shutdown-Ende naht: DAX schließt fester -- SoftBank trennt sich von NVIDIA-Aktien -- HENSOLDT, Rheinmetall, RENK, Porsche, Apple, Berkshire, United Internet, DroneShield im Fokus
Top News
US-Kongress will Krypto-Konflikte eindämmen: Was bedeutet das für Trump? US-Kongress will Krypto-Konflikte eindämmen: Was bedeutet das für Trump?
So bewegt sich Alibaba

Alibaba Aktie News: Alibaba verbilligt sich am Dienstagabend

11.11.25 20:23 Uhr
Alibaba Aktie News: Alibaba verbilligt sich am Dienstagabend

Die Aktie von Alibaba gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Alibaba-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Minus bei 162,65 USD.

Die Alibaba-Aktie musste um 20:08 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 2,0 Prozent auf 162,65 USD. Das bisherige Tagestief markierte Alibaba-Aktie bei 161,16 USD. Bei 164,60 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Alibaba-Aktien beläuft sich auf 788.826 Stück.

Am 03.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 192,67 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alibaba-Aktie derzeit noch 18,45 Prozent Luft nach oben. Am 14.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 80,30 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 50,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Alibaba-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,03 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,23 CNY aus.

Alibaba ließ sich am 29.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 2,57 USD gegenüber 1,39 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Alibaba mit einem Umsatz von insgesamt 34,24 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33,59 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 1,95 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 13.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Alibaba ein EPS in Höhe von 49,45 CNY in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Analysen zu Alibaba

DatumRatingAnalyst
05.11.2020Alibaba kaufenDZ BANK
16.05.2019Alibaba BuyThe Benchmark Company
31.01.2019Alibaba OverweightBarclays Capital
12.11.2018Alibaba Conviction Buy ListGoldman Sachs Group Inc.
05.11.2018Alibaba BuyThe Benchmark Company
