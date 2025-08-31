DAX23.760 -1,2%ESt505.341 -0,5%Top 10 Crypto15,60 +2,3%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin94.850 +1,8%Euro1,1633 -0,7%Öl69,51 +2,0%Gold3.482 +0,2%
Aktienkurs aktuell

Allianz Aktie News: Allianz fällt am Dienstagmittag

02.09.25 12:06 Uhr
Allianz Aktie News: Allianz fällt am Dienstagmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 356,40 EUR abwärts.

Das Papier von Allianz gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 356,40 EUR abwärts. Bei 354,90 EUR markierte die Allianz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 359,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 123.085 Allianz-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.08.2025 bei 380,30 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,71 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Allianz-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 05.09.2024 auf bis zu 277,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 22,28 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 16,74 EUR. Im Vorjahr erhielten Allianz-Aktionäre 15,40 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 359,29 EUR.

Allianz ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 7,39 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 6,09 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Allianz mit einem Umsatz von insgesamt 44,50 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 56,06 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 14.11.2025 erwartet. Schätzungsweise am 12.11.2026 dürfte Allianz die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 27,81 EUR je Allianz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Manfred Steinbach / Shutterstock.com

